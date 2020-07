Riaperta la casetta dell’acqua a Sesta Calende

Visto l’esito dell’ultima campionatura eseguita da ATS in data 07 luglio 2020 che ritiene l’acqua erogabile idonea alla distribuzione per uso potabile, si provvede alla riapertura immediata della “Casetta dell’acqua” sita nel Piazzale Cardinale dell’Acqua per la sola erogazione di acqua naturale.

Da domani, 14 luglio 2020, sarà possibile l’erogazione anche per l’acqua frizzante.