Riapre di nuovo la “Spiaggia del prete” a Comabbio

Il Parco mariano, conosciuto da molti come la “Spiaggia del prete”, domenica 19 luglio riaprirà nel pieno rispetto delle misure sanitarie in vigore.

Sabato 11 luglio, il parroco di Comabbio e Mercallo aveva deciso di chiudere momentaneamente la struttura per certificare il numero massimo di persone che avrebbero potuto frequentare il parco in linea con le norme di sicurezza. Il tecnico incaricato ha finalmente confermato la capienza massima, e dopo una settimana di pausa una delle spiagge più frequentate del Lago di Monate è di nuovo pronta ad accogliere i bagnanti.

In spiaggia potranno stare al massimo 250 persone contemporaneamente. Nell’area pic-nic il limite sarà invece di 350, mentre altre 50 potranno frequentare il parchetto.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne per chi si sarà già stabilito in spiaggia e manterrà una distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri bagnanti. Inoltre, non si potranno praticare giochi o altre attività sportive come giocare a racchettoni o con la palla.

Ad assicurarsi che nella “Spiaggia del prete” non entrino troppe persone e a vigilare sul rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento saranno sempre i volontari del Parco mariano.