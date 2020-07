L’ennesima segnalazione di rifiuti abbandonati al Parco Alto Milanese arriva dalla nostra lettrice Manuela. Nella giornata di sabato 4 luglio mentre passeggiava tra i sentieri del polmone verde a cavallo tra i Comuni di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza ha trovato una mini discarica in mezzo al prato. A terra c’erano pannelli in plastica di grandi dimensioni scaricati nel parco da incivili invece di portarli nella discarica che si trova nelle vicinanze, lungo Via Novara, al confine con Borsano.