Servizi minori, “perché mancano educatori comunali?”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato congiunto dell’opposizione di Samarate (Progetto Democratico, Samarate Città Viva, Movimento 5 Stelle, Forza Italia) sui servizi per i minori nella cittadina vicino a Malpensa

A proposito di servizi per minori…

A metà luglio si è tenuta una commissione servizi sociali che era stata richiesta dal Consiglio Comunale dallo scorso ottobre (sì avete capito bene, ottobre…), per cui si era tenuto un solo incontro preliminare a novembre e per cui abbiamo più volte sollecitato nuovi incontri, senza esito fino a luglio.

All’ordine del giorno la discussione sul futuro del centro semiresidenziale per minori, un servizio prezioso per i nostri ragazzi, che questa Amministrazione aveva definito come “fiore all’occhiello” del nostro Comune.

Durante la commissione ci hanno presentato la necessità di dover esternalizzare questo servizio, poiché gli educatori comunali sono sempre di meno. Per cercare di comprendere bene i motivi, abbiamo chiesto che si potessero valutare tutti i documenti e la relazione del responsabile d’Area, arrivata via mail a tutti i commissari solo due giorni prima. Ci hanno detto che non era possibile perché si sarebbe dovuto portare il punto nel prossimo consiglio comunale entro fine mese, per far partire il servizio entro settembre.

Ci chiediamo:

1) Caro Assessore Alampi e cara Presidente Di Bari, perché non avete lavorato da ottobre ad oggi per portare a conoscenza di tutti (compresi i consiglieri di maggioranza, che non avevano informazioni!!) i documenti per poter scegliere il percorso migliore? Ci avete detto che è stato un problema dovuto al Covid… permettete, ma non è possibile!

2) Perché ci troviamo con così pochi educatori comunali? Abbiamo assistito negli ultimi anni a pensionamenti e spostamenti in servizi non educativi, ma senza alcuna assunzione al loro posto, per cui crediamo che la cura educativa (di minori e non solo) non sia la vostra priorità!

3) Abbiamo visto diversi servizi che si sono chiusi sotto la guida di vostri Assessori: educativa di strada, sportello ascolto genitori, custodia sociale; ora decidete di esternalizzare il centro semiresidenziale minori. E’ normale che su un servizio educativo per minori esternalizzato si abbia meno il polso della situazione e si riesca ad interagire con minor frequenza. Inoltre, volete ridurre le ore di questo servizio, per poter eventualmente risparmiare sui costi. E’ questa l’attenzione che volete? Dimostrate con un sussulto che l’educazione vi sta a cuore!

4) Scopriamo anche che volete esternalizzare il servizio dello Spazio Neutro, ove genitori con decreto del tribunale possano incontrare con supervisione i loro figli. Un altro pezzo del mosaico di cura ai minori che non verrà più seguito direttamente.

Ora, capiamo che con così pochi educatori e con la riduzione della possibilità oggi di fare assunzioni la scelta per l’appalto sembra essere obbligata… ma è una scelta che avete compiuto già da parecchio tempo, scegliendo deliberatamente di non investire in questo campo.

Vi chiediamo: avete intenzione di proseguire e di esternalizzare anche l’Asilo Nido? Noi non ci stiamo!

Sindaco, abbia un sussulto di dignità… spieghi ai Suoi Consiglieri di maggioranza cosa è successo e chieda che da ora in poi ci sia maggiore attenzione per l’educativa…

I gruppi di: Progetto Democratico – Samarate Città Viva – Movimento 5 Stelle – Forza Italia