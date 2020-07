Tornano le risottate sotto le stelle con la Pro loco di Induno Olona

Il ritorno alla normalità ha il profumo… del risotto.

Da domani, venerdì 17 luglio, torna ad Induno Olona uno degli appuntamenti più classici dell’estate, le risottate sotto le stelle organizzate dalla Pro loco.

Ogni venerdì sera, nei giardini della Pro loco, in via Porro 34, si cena in compagnia e all’aria aperta.

Unica novità per il 2020, la prenotazione obbligatoria, tramite messaggio al numero 339 2000601.

Gli organizzatori ricordano che le serate si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, quindi con prenotazioni per poter gestire al meglio i 90 coperti disponibili, e mascherina obbligatoria per entrare.