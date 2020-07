Tre pony di Casale Litta premiati a Cervia

campionati italiani pony. Si sono svolti a Cervia, il 23 e il 26 luglio, presso il Centro Ippico Le Siepi

Il centro ippico “La Fonda” di Casale Litta , sotto la guida dell’istruttore Alexis Sempi Marazzini, ha avuto tre cavalieri premiati: Pietro Mandelli Contegni medaglia d’argento nei debuttanti classe C in sella a White Gate Boy. Tommaso Belli medaglia d’argento nelle promesse classe C sempre in sella a White Gate Boy. Giulia Strada ottava classificata nei debuttanti classe C in sella a Voorens White Duke.