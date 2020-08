A Ispra ritorna il torneo di beach volley

Si terrà anche quest’anno il torneo di beach volley a Ispra, giunto alla 26esima edizione, grazie all’impegno degli “Amici del Volley” e con il patrocinio del Comune di Ispra, dedicato da quattro anni alla memoria di Simone Marzi.

Come l’anno scorso, le partite si disputeranno sulla sabbia dell’International Camping di Ispra (DK Summer Club), il 5 e 6 settembre.

La quota per l’iscrizione è di 15 euro a giocatore e tale quota comprende la possibilità per ciascun iscritto, di portare con sé fino a due accompagnatori (oltre ad amici e simpatizzati con ingresso ridotto a 5 euro), che potranno usufruire, oltre all’atleta, di tutti i servizi della struttura ovvero area barbecue, piscina e campi sportivi polivalenti.

Quest’anno a causa del Coronavirus, gli organizzatori non hanno potuto ampliare i servizi da offrire, ovvero lo yoga in spiaggia, le attività ludiche per i bambini e famiglie, fiduciosi di poterle proporre il prossimo anno.

Regolamento completo, info, modulistica sulla pagina Facebook XXVI Torneo Beach IV Torneo Simone Marzi (link). Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno attenersi alle norme contro la diffusione del Covid-19.

Gli organizzatori ringraziano il Camping – DK Summer Club – per la disponibilità della struttura allo svolgimento del torneo, gli sponsor Carissimi Falegnameria Ispra, Castelbarco Cafè Ispra, La Vecchia Camiceria Ispra, Chiara Bracale photography e Pallavolo Ispra per i premi messi a disposizione per i partecipanti del torneo.