Al via i cantieri per le asfaltature a Gallarate

Arriva l’asfalto nuovo a Gallarate. I cantieri sono aperti qua e là da qualche giorno e – con l’intervento in piazza Garibaldi (meglio: via San Francesco) avviato il 3 agosto – sono anche nel cuore della città.

Un milione di euro il valore dell’intervento, tonnellate di nuovo bitume per rinnovare le strade usurate dal pesante traffico stradale che interessa ogni area della città, dai grandi assi di comunicazione (come la Mornera o la “tangenzialina” via Forze Armate-via Pietro da Gallarate) alle zone residenziali e centri storici minori (come a Crenna).

Rispetto agli anni scorsi, quest’anno i cantieri si aprono in estate: un ritorno alla normalità dopo gli anni scorsi in cui invece – complici le norme nazionali che ritardavano l’approvazione dei bilanci un po’ in tutti i Comuni – le asfaltature finivano spesso per partire a fine estate se non in autunno inoltrarto.

Di seguito la lista completa degli interventi, che spesso riguardano solo un tratto specifico delle vie interessate.

CORSO LEONARDO DA VINCI – tratto da Via P. da Gallarate a Via Ferrario

PIAZZA GIOVANNI XXIII – corsia taxi di fronte alla Stazione

VIA ADIGE – tratto fronte civ. 26

VIA ALEARDI – tratto da Centro raccolta rifiuti verso inizio salita

VIA ARNALDO DA BRESCIA – tratto da Via Cavallotti a Via G. Bruno

VIA BOSCHINA – tratto laterale di Via Monte Nevoso

VIA CARDUCCI – tratto da Istituto Puccini a Via A. Volta e tratto da Via Ronchetti a Via Cavallotti

VIA COVETTA – tratto da Via Sciesa a Via de Albertis e tratto dal civico 5 al civico 9

VIA DAMIANO CHIESA – tratto da Via Cavour a Via Poma (lato civici dispari)

VIA DON FRIPPO – tratto da Via Sorgiorile a Via del Lavoro

VIA FERMI – tratto da rotatoria Largo Verrotti di Pianella a rotatoria Via Lario

VIA FORZE ARMATE – tratto da Via Parini verso Via Torino

VIA FOSSE ARDEATINE – tratto verso Via Gran Paradiso

VIA GALVANI – tratto da Via Valle Nuova e Via Cinque Giornate

VIA GEROLAMO DA CARDANO – tratto da Piazza Giovane Italia a Via Ticino (lato civici pari)

VIA GRAMSCI – tratto da Centro Commerciale a Via Monte Cristallo

VIA INDIPENDENZA – tratto laterale verso Vicolo dei Milani

VIA MAINO – tratto da Via Marsala a Via San Rocco

VIA MARSALA – tratto da Via Palestro a Corso Sempione

VIA MONCENISIO – tratto da Via Nino Bixio a Via Checchi

VIA MONTANARA – tratto da Via del Lavoro a Via Verbano

VIA PER CASTELNOVATE – formazione piazzola di sosta per attesa pullman

VIA PIETRO DA GALLARATE – tratto da Via Corso L. da Vinci al civ. 16

VIA POMA – tratto da Via D. Chiesa a Via Trombini (lato scuola)

VIA PRADERIO – tratto sotto il ponte autostrada

VIA PRAMPOLINI – tutta

VIA SAN FRANCESCO – tratto da Via XX Settembre a Piazza Garibaldi

VIA SOLFERINO – tratto da Via Sottocorno a Corso Sempione

VIA SORGIORILE – tratto da Via Montebello a Via Calabria

VIA STATUTO – tratto sotto ponticello

VIA XXII MARZO – parte tratto sterrato piazzale cimitero

VIALE DELLA MORNERA – tratto da Rotatoria Via Buonarroti a inizio primo giunto Ponte

VIALE DELL’UNIONE EUROPEA – tratto da Rotatoria Cinelandia a Via Vigorelli e Rotatoria Via Francia

VICOLO DEI MILANI – tratto da Via Pascoli fino ad area pubblica e tratto da Via indipendenza a proprietà privata

A questo si aggiungono le asfaltature e sistemazioni di marciapiedi

VIA ALBERTO DA GIUSSANO – tratto da Piazza Rismondo a ponticello FS

VIA ARCONTI – tratto da Viale lombardia a Via Cedro lato civici pari

VIA BRENNERO – tratto da Via T. Speri a Via Maroncelli civ. 2 (farmacia)

VIA CHECCHI – tratto da civico 10 a civico 14

VIA COL DI LANA – tratto fronte Scuola

VIA CUSTODI – tratto da Via Pegoraro a Via Luini

VIA DEI MILLE – tratto da Via Gulli verso ingresso Asilo

VIA DON PILONI – tratto da Rotatoria Via Monte San Martino a Strada sterrata Cimitero

VIA DUPRÈ – tratto da civico 4 a civico 8

VIA GASPAROTTO – tratto lato scuola

VIA GRAMSCI – tratto da Via Montecristallo a parcheggio

VIA MARONCELLI – tratto da ponte autostrada a Via Passo Sella (lato civici dispari)

VIA MATTEOTTI – tratto da Largo Reiser a Via Croce Rossa

VIA ORTELLA – tratto fronte civico 2

VIA POSPORTA – tratto da civico 3 a Via Mazzini

VIA RANCHET – tratto incrocio con Via Bachelet

VIA SCIESA – tratto da Benzinaio a Tabaccaio e tratto da largo Beethoven al civico 23

VIALE DEI TIGLI – tratto da Via Lamarmora a civico