Cascate di Ferrera, soccorsa una donna caduta lungo il sentiero

Intervento di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino (C.N.S.A.S.) alle cascate di Ferrera questo pomeriggio, martedì, per una donna caduta lungo l’accidentato sentiero che porta dal paese al piccolo scrigno naturale nascosto dalla vegetazione.

Per la turista un trauma alla caviglia che le ha impedito di ritornare al punto di partenza. L’intervento dei soccorritori le ha permesso di raggiungere l’ospedale dove è stata medicata.

Le cascate Fermona sono una delle mete più ambite in questa estate particolare ma il percorso per accedervi è sconnesso. Si consigliano massima prudenza, oltre che calzature e indumenti adeguati, per raggiungerle.