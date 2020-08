Città di Varese, i convocati per il raduno

Conto alla rovescia per il primo allenamento della stagione di Serie D per il Città di Varese.

Martedì 18 agosto a Bardello la squadra biancorossa disputerà la prima seduta agli ordini di mister David Sassarini.

La società ha comunicato i 20 convocati che saranno a disposizione del mister, ai quali si aggregheranno sette componenti della squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di Terza Categoria.

CONVOCATI SERIE D

Siaulys Ovidijus (P, 1999) Ndiaye Usmaan (D, 2001)

Zini Giorgio (P, 2002) Amoabeng Frank (D, 2001)

Dupuis Enzo (P, 2002) Romeo Manuel (C)

Bianchi Mattia (P, 1999) Snidarcig Paolo (C, 2001)

Mapelli Francesco (D) Baek Se-Hyun (C, 2001)

Simonetto Matteo (D) Scampini Giovanni (C)

Nicastri Francesco (D, 2002) Capelli Alessandro (A)

Giovagnini Alessio (D, 2002) Otelè Hervè (A, 2000)

Lubin Axcel (D, 2002) Lillo Salvatore (A)

Bilali Dosso (D, 2002) Mobilio Andrea (A)

Disabato Donato (C)

AGGREGATI TERZA

Mambretti Alessandro (P), Bravin Daniel (A), Cardin Nicholas (A), Harabi Raed (A), Luglio Luca (C), Portella Alex Jonathan (C), Valente Federico (D-C, 2000)