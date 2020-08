Incidente in via Santa Caterina a Lonate Pozzolo

Tre donne sono state coinvolte in un violento scontro tra due auto avvenuto in via Santa Caterina a Lonate Pozzolo.

L’incidente stradale è avvenuto in via Santa Caterina, appena fuori dal centro, all’altezza del civico 48.

Il 118 sta intervenendo con ambulanza da Gallarate e automedica, in codice rosso. Sono coinvolte tre donne: nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni.