La Corale Arnatese partecipa al Premio del Pubblico su Youtube

C’è anche la Corale Arnatese, l’ensemble musicale di Gallarate, tra i partecipanti al concorso nazionale “Premio del pubblico“.

L’Aerco (l’Associazione Emilia Romagna Cori) ha indetto il concorso nazionale “Premio del pubblico” a distanza: «A causa del Coronavirus questo concorso si terrà a distanza: ogni coro partecipa con un video», racconta la segretaria della Corale, Eleonora Bettinelli, «registrato dal vivo negli ultimi tre anni, senza che ci sia stata la possibilità di modificarlo».

«In un periodo particolare come questo, un concorso con un premio in denaro (250 euro circa) è un modo di reinventare la coralità, per questo abbiamo aderito». La Corale ha quindi deciso di partecipare con un estratto dal concerto per il novantesimo anniversario dalla sua fondazione, tenutosi lo scorso dicembre, «quando tutti i quattro cori si sono esibiti con i Carmina Burana».

Per poter sostenere i cantanti della città dei due galli basta cliccare sul video e mettere like, dopo aver eseguito il log in: «Si aggiudica il premio chi ottiene più like sul canale YouTube».

LA CORALE “FERMA” PER IL COVID-19

Come molte altre associazioni la Corale è ferma da marzo. «Non abbiamo ancora ripreso le prove – racconta Bettinelli – anche se la nostra sala è molto ampia e non abbiamo problemi di spazio. Il problema è che il mondo dei cori e dei concerti è fermo, è l’attività che più favorisce la trasmissione del Coronavirus. Sarà difficile organizzare i concerti». I componenti si sono trovati diverse volte negli ultimi mesi, ma come amici.

«Sarà difficile capire come si faranno i concerti, con quali limitazioni e, soprattutto, chi se la sentirà di venire. Sicuramente riprenderemo perché altrimenti l’associazione morirà».