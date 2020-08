Il tagliaerba perfetto per il tuo prato

Avere a disposizione un angolo verde è un vantaggio di cui non tutti possono godere. Soprattutto in alcuni periodi dell’anno avere un giardino significa anche prendersene cura. L’erba infatti per essere sempre curata e compatta, necessita di essere tagliata, pulita dalle scorie, concimata. Per lo sfalcio dell’erba, soprattutto quando il prato è di una certa dimensione, un tagliaerba è la soluzione migliore, anche se non è così facile scegliere quello più adatto. Come ci spiegano anche sul sito tagiaerba.eu, la scelta del tagliaerba dipende non solo dal budget che si ha a disposizione, ma anche dalle dimensioni del tappeto erboso.

Più grande è il prato, più potente è il tagliaerba

Quanto è grande un tappeto erboso è un elemento fondamentale per la scelta del tagliaerba. Questo soprattutto se si tratta di un modello con motore elettrico, ma vale anche per gli attrezzi con motore termico tradizionale. Solitamente nelle offerte che riguardano questo tipo di accessorio è precisata l’area massima che si può gestire con facilità con il singolo tagliaerba. Per un piccolo prato, che non supera le dimensioni di circa 20 metri quadrati può essere sufficiente un piccolo tagliaerba con motore elettrico, munito di filo per collegarlo alla corrente elettrica. Quando invece ci si sposta su grandi prati, degni dei parchi cittadini, allora un trattorino tagliaerba può essere la soluzione migliore. Nel mezzo troviamo vari modelli di questo tipo di attrezzo, con motori più o meno potenti, lame di varie dimensioni, possibilità di tagliare l’erba a diverse altezze e di cominciare il lavoro anche quando l’erba non viene tagliata da varie settimane. Le specifiche esigenze del proprio giardino vanno considerate quindi partendo dalle sue dimensioni.

Tipologia di motore

Come abbiamo già detto, il motore di un tagliaerba può avere un motore elettrico o a scoppio; nel primo caso oggi sono disponibili piccoli tagliaerba, molto compatti, adatti ai giardini di dimensioni contenute, muniti di cavo elettrico. Ovviamente sarà necessario avere a disposizione anche una prolunga, in modo da raggiungere tutte le zone del prato da tagliare. I tagliaerba elettrici di nuova generazione hanno invece una batteria, a volte due, che permette una maggiore versatilità all’attrezzo: ci si può allontanare dalla casa senza problemi, visto che non c’è un cavo elettrico per il collegamento alla corrente elettrica. In commercio si trovano tagliaerba con motore elettrico efficienti ed efficaci, in grado di tagliare tappeti erbosi con dimensioni vicine ai 1.000-1.500 metri quadrati. Non hanno quindi nulla da invidiare ai modelli con motore termico, se non forse il fatto che sono, a parità di prestazioni, leggermente più costosi.

Il tagliaerba a trattorino?

Nei grandi parchi cittadini chi si occupa del verde utilizza solitamente piccoli trattorini, muniti di una ampia lama per lo sfalcio dell’erba. Sono pratici e comodi, visto che chi li utilizza ci si accomoda sopra. Il costo, la necessità di avere a disposizione uno spazio con la conservazione del trattorino, la difficoltà a guidare questo mezzo in tappeti erbosi piccoli, rende il trattorino tagliaerba comodo e motivato solo per ampie estensioni di tappeto erboso.