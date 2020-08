Teatro, favole e musica al Midec di Laveno Mombello

Venerdì 21 agosto il festival “Il lago cromatico” entrerà nel pieno della sua programmazione con un interessante appuntamento al Museo MIDeC di Cerro di Laveno Mombello.

Alle ore 21.30 il Trio Eclectique (Alice Dondio, violino; Elena Bacchiarello, clarinetto e Clara Schembari, pianoforte) proporranno un concerto dal titolo “L’Histoire… ed altri racconti”. I tre musicisti, che vantano un’intensa attività concertistica con importanti collaborazioni in Italia e all’estero, saranno accompagnati dall’attrice Daniela Tusa. Insieme offriranno al pubblico un bellissimo programma dove teatro, favola e musica si fonderanno insieme.

Al centro della serata ci sarà L’Histoire du soldat di Igor Stravinskij, nell’adattamento per trio, un’opera affascinante che restituisce il genio di Stravinskij anche al grande pubblico. Il testo è ispirato a una fiaba della tradizione russa: una sorta di Faust in miniatura in cui un soldato scambia con il diavolo il suo violino in cambio di un libro magico che gli permette di leggere il futuro.

Interessante e innovativo l’impianto musicale, che spazia dal tango argentino al ragtime, dalle fanfare svizzere al paso doble, al valzer viennese. Il violino invece, in armonia con l’anima del soldato, ci riporta al folklore russo. Ma il concerto porterà anche alle sonorità sudamericane della Suite di Milhaud, scritta per il dramma Le Voyageur sans bagage, alla musica di Poulenc con una serie di danze scritte come musica di scena per la commedia L’invitation au Chateau attualmente ancora di rara esecuzione, nonostante il grandissimo successo che ebbe all’epoca e che affascina per l’atmosfera spensierata da Belle Epoque.

Inoltre, in occasione dell’evento sarà possibile visitare la mostra fotografica “Sulle tracce di Rodari” di Carminati Tappari, commissionata dal Sistema bibliotecario dei Laghi e conoscere, grazie all’associazione Rotte Contrarie, la pubblicazione di favole che accompagnerà tutto il festival “Un lago… da favola”.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, gli Amici del MIDeC e il Sistema bibliotecario dei laghi.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento dei posti, ma è obbligatoria la prenotazione tramite l’app Festival Il Lago Cromatico (disponibile su Google Store); è possibile prenotare anche con una mail a: illagocromatico@gmail.com, o telefonando al numero 327 3415001.

Tutti i dettagli del Festival sono disponibili su www.illagocromatico.com