Ubriaco aggredisce a calci e pugni i carabinieri, arrestato un 38enne a Varese

I carabinieri sono intervenuto nella serata di lunedì 10 agosto avvertiti per una lite in corso in via val Venosta a Varese. Ad avvisarli la compagnia di un uomo che stava dando in escandescenza.

Arrivati sul posto militari hanno proceduto al controllo dell’uomo, un 38enne extracomunitario, verosimilmente in stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche. Alla vista dei Carabinieri il 38enne ha reagito aggredendo gli operanti con calci e pugni.

Un atteggiamento che ha costretto i carabinieri a ricorrere all’uso dello spray al peperoncino per fermare l’aggressione (nessuno è fortunatamente rimasto ferito). L’uomo è stato arrestato e ha trascorso la notte in camera di sicurezza a Varese per essere sottoposto ad udienza di convalida prevista per oggi. Nei suoi confronti l’accusa del reato di resistenza a un pubblico ufficiale.