Vita su Marte: un’influencer tra Saronno e il Lago Maggiore

L’abbiamo vista in diretta dal ristorante Buongusto di Buguggiate, a condurre i primi due corsi di cucina Tigros dopo l’emergenza, divenuti virtuali e quindi entrati nelle case di tutti.

Gloria Di Blasi, blogger ed influencer, ideatrice di “Vita su Marte”, blog e gruppo di social di Lifestyle amato da centinaia di migliaia di utenti in Italia, è in realtà una realtà digitale tutta varesina. Ci ha raccontato la sua storia a margine del secondo degli appuntamenti Tigros, dedicato al barbecue di pesce.

«Sono nata e cresciuta a Saronno, finchè non sono stata “importata” da mio marito a Brezzo di Bedero: non avrei mai potuto dire di no se c’è l’amore, e il lago Maggiore. Ora Brezzo di Bedero è la mia casa, mentre la mia seconda casa è “Vita su Marte”».

Cos’è Vita su Marte?

«Vita su Marte è il mio blog, fondato nel 2013: questo è il suo settimo anno di vita. Si parla di lifestyle: quindi moda, bellezza, cucina, intrattenimento, televisione, libri, gossip, viaggi. Un po’ di tutto: quello di cui mi fa piacere parlare con le amiche. un contenitore che si alimenta quotidianamente. Da gennaio nella redazione marziana ci sono anche altre dieci ragazze che lo arricchiscono di contenuti sempre piu freschi. La soddisfazione è tanta, perchè mediamente abbiamo centomila visite al mese».

Come è nato questo progetto?

«La comunicazione è sempre stata un mio piacere personale e la mia passione, come lo è scrivere, pure… Vita su Marte non è nemmeno il mio primo blog. il primo si chiamava “Polpa di pomodoro”, poi “Scacco alle Regine”, poi nel tempo i social ci hanno abituato a rinnovarci, cosi è nato Vita su Marte, che potesse comprendere piu argomenti».

Ora è una vita praticamente a tempo pieno quella della blogger. E’ sempre stata così?

«Oh no! Prima di questo ho fatto tante cose diverse: ho anche cantato al teatro Giuditta Pasta di Saronno, perchè ho studiato canto lirico al Conservatorio di Milano. Grazie a questo ho conosciuto mio marito che è pianista e musicologo. Ho pure avuto un negozio in centro a Saronno. Insomma ho fatto tante cose, tutte però che avevano a che fare con il comunicare, con le persone. Mi piace cambiare, e la varietà che mi offre la scrittura è stato un approdo felice».

Ora hai avuto questo ruolo nella nuova versione dei corsi Tigros, e lì ti abbiamo conosciuta…

«Questo 2020 ci ha portato la novità di sfruttare sempre di piu la Rete: le videolezioni di cucina in questa nuova formula possono così essere utili a molte più persone, che magari non potevano trovarsi sul posto nella data del corso stesso. Tanta più visibilità per questa iniziativa Tigros, che è molto interessante».

Hai scoperto qualcosa di nuovo in queste due prime lezioni?

«Ho già avuto occasione di scoprire molte cose: prima sul barbecue di carne poi sul barbecue di pesce. Il focus del primo incontro è stato sulla qualità della carne, cosa che ho fatto anche personalmente, anche perchè il Tigros che ho piu vicino a casa è quello di Laveno Mombello, e già li le mie belle trite scelte le avevo già prese: non sapevo però quanta qualità ci fosse nella carne di scottona. Nel secondo appuntamento, per il pesce, ero già preparata: so che c’è il banco del servito e quello del pesce pronto, del quale mi avvalgo piu spesso a dire il vero, perchè spesso si va di fretta e si prende qualche cosa che già aiuti la preparazione».

Il prossimo appuntamento con i corsi di cucina Tigros “Il Fresco più Buono in Cucina”, è per il 27 agosto prossimo sulla pagina facebook e sul canale youtube di Tigros. : Protagonisti saranno i salumi, e l’ormai collaudatissimo staff de Il Sole di Ranco.

A presentarlo ci sarà ancora Gloria, o si affaccerà dalla cucina del ristorante Buongusto di Castellanza una nuova influencer? Lo scopriremo alla fine del mese.