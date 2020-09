A settembre ritorna la musica live da iComHub

Dopo i grandi successi dei Live Music di luglio, riparte la stagione della musica dal vivo da iComHub a Turate, in via Varesina 1.

Tutti i weekend vi aspettano 14 serate uniche, tribute band e gruppi che suonano dallo swing al blues, dal rock al pop. Evento speciale “Balliamo sul Mondo” sabato 12 settembre, un mega tributo di 4 ore dedicato a Ligabue in cui suoneranno Tra Liga e Realtà – Liga Channel con menù dedicato.

Ven 04/09 MODE MACHINE. TRIBUTO DEPECHE MODE

Sab 05/09 SENSAZIONE MODA’ TRIBUTE BAND

Dom 06/09 LIBIDO LIVE MUSIC. HISTORY OF ROCK ’70-’80

Gio 10/09 DUO LENA E IRINA

Ven 11/09 VASCO52. VASCO ROSSI TRIBUTE BAND

Sab 12/09 BALLIAMO SUL MONDO. MEGA TRIBUTO A LIGABUE. LIGA CHANNEL + TRA LIGA E REALTA’

Dom 13/09 METRO’2.0. ROCK POP COVER BAND

Gio 17/09 EMOZIONI IN MUSICA. I GRANDI SUCCESSI ITALIANI

Ven 18/09 SENZA UN NOME. TRIBUTO BIAGIO ANTONACCI

Sab 19/09 POWER UP. LIVE POP ROCK DANCE

Dom 20/09 COFFEE TIME. TRIBUTO A PINO DANIELE

Ven 25/09 LEARNING TO FLOYD. PINK FLOYD TRIBUTE

Sab 26/09 TAGLIONETTO PARTY BAND. MEDLEY ITALIANO

Dom 27/09 TRIBUTO LAURA PAUSINI