Alfieri (Pd) a Somma Lombardo: “Il Recovery fund per Malpensa”

Giovedì 17 settembre, il senatore del Partito democratico, Alessandro Alfieri, incontrerà il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, per fare il punto sulle iniziative e gli investimenti che vedono coinvolti il Governo e il territorio di Malpensa. In particolare affronteranno il tema di come utilizzare le risorse del Recovery Fund per l’abbattimento dell’impatto ambientale dell’aeroporto sul territorio.