Un successo la Notte dei Tre Leoni a Somma Lombardo, una festa per 16 mila persone

Un centro storico gremito, un entusiasmo contagioso e un programma ricchissimo hanno reso “La Notte dei Tre Leoni” una delle edizioni più memorabili di sempre della “Notte Bianca” di Somma Lombardo.

La manifestazione, che quest’anno ha trasportato cittadini e visitatori in una suggestiva atmosfera medievale, ha superato ogni aspettativa di partecipazione.

«Abbiamo stimato una presenza di circa 16mila persone lungo tutto l’arco della manifestazione con un’affluenza già molto positiva all’apertura degli stand alle 18.30» ha confermato l’Assessore al Commercio Francesco Calò, che durante la serata ha ribattezzato l’evento “La Notte delle Tre Leonesse”, in omaggio alle tre donne che ne sono state l’anima. «Ci tengo a ringraziare personalmente Elisabetta Cossia, presidente dell’associazione commercianti La Somma di Noi, Luana Loiero, Stella Saladino, senza dimenticare un’altra donna, Alessia Bianchi, communication strategist dell’associazione. «Se questa sera ci siamo potuti divertire, è grazie a loro che hanno coordinato i commercianti e i volontari per la riuscita dell’evento», ha aggiunto Calò.

«Un grazie a loro e al Comune – ha sottolineato Elisabetta Cossia, presidente de La Somma di Noi durante i ringraziamenti finali – ma anche alle tante associazioni e ai volontari che hanno reso possibile questa serata: dalla Pro Loco alla Fondazione Visconti di San Vito, La Fenice Viscontea, La Casa di Mago Merlino, Gli Sbandieratori di Somma Lombardo, i Cavalieri di Legnano e tutti gli altri. Un grazie particolare va a “La Somma di Noi” e al suo fantastico direttivo, che si è speso in prima persona con impegno e passione, e che la sera e nei giorni precedenti non si sono risparmiati lavorando per la buona riuscita dell’evento. Grazie anche a Francesco Calò che ci ha sostenuto fin dal primo momento».

«Aggiungo un grazie enorme all’Ufficio Suap/Commercio del Comune – ha aggiunto l’Assessore Calò – guidato egregiamente dall’Ingegner Marina Bertoni per tutto il lavoro amministrativo che c’è dietro ad un evento del genere. Un lavoro che forse si vede poco ma è vitale per la riuscita. Infine, grazie all’ingegner Calvosa per aver fatto un dono grande alla città con l’apertura di Villa Dolci: una delle cose più apprezzate soprattutto dai sommesi, che per la prima volta hanno varcato il cancello e goduto del parco di un edificio privato, ma da tutti considerato parte del nostro patrimonio storico».

Una notte che resterà nel cuore di Somma Lombardo e che dimostra, ancora una volta, quanto la collaborazione tra istituzioni, commercianti, associazioni e cittadini possa fare la differenza nel creare eventi straordinari, capaci di riunire la comunità e valorizzare le bellezze del territorio.

Tre momenti indimenticabili della serata

Il debutto degli Sbandieratori di Somma Lombardo, per la prima volta protagonisti della Notte Bianca, tra le esibizioni più applaudite dal pubblico che ha riempito le vie del centro storico.

L’omaggio speciale di Rudy Neri, artista nato a Somma Lombardo, che ha scelto proprio questa occasione per presentare dal vivo – nel giorno di uscita su YouTube – la sua nuova canzone “Non Andare Via”. Un brano che avrà un seguito importante: Neri è stato infatti invitato come special guest il prossimo 21 luglio alla manifestazione “E-20/25 – D’estate a Recco”, dove il disco sarà ufficialmente presentato.

L’apertura straordinaria del parco di Villa Dolci, residenza privata molto amata e ammirata dalla cittadinanza, che grazie alla disponibilità dei proprietari ha ospitato il Villaggio Medioevale. Un’esperienza magica e partecipata.