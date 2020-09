Auser in piazza con le orchidee per Unicef

Auser Insieme di Busto Arsizio mobilita i propri volontari per distribuire “L’orchidea Unicef per i bambini 2020” nelle giornate di Sabato e domenica 26 e 27 settembre in via Milano.

Il presidente Maurizio Maggioni spiega l’iniziativa:«Abbiamo riposto positivamente all’appello che UNICEF ci ha rivolto per organizzare, nella città di Busto Arsizio i giorni sabato e domenica 26 e 27 settembre, la raccolta fondi che annualmente si svolge in moltissimi paesi e città». UNICEF sarà presente in 2400 piazze d’Italia grazie alla partecipazione di migliaia di volontari appartenenti alle diverse Associazioni legate ai territori locali.

«I valori fondamentali di Auser convergono con le finalità dell’UNICEF – prosegue il presidente dell’associazione bustocca -, che fa riferimento alla “Carta fondamentale dei Diritti dell’infanzia” approvata dall’ONU nel 1989 e siamo perciò orgogliosi di lavorare perchè UNICEF sia presente anche a Busto Arsizio nelle giornate dell’iniziativa nazionale». Un ringraziamento ai nostri Soci volontari e a tutti coloro che vorranno contribuire sostenendo l’opera e i programmi di UNICEF.