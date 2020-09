Bodio Lomnago, un “rimpasto” carico d’emozione

È stato un “rimpasto” carico di affetto. Tanta emozione ieri sera, martedì 29 settembre, durante il consiglio comunale di Bodio Lomnago che ha sancito l’uscita ufficiale dalla giunta dell’assessore Bruno Palmieri e il passaggio a consigliere del vicesindaco Giorgio Sassi.

Il sindaco Eleonora Paolelli ha aperto i lavori con l’annuncio del cambio di poltrone: «Sono davvero emozionata – ha detto il primo cittadino – Oggi c’è un cambio importante all’interno della giunta e voglio ringraziare due persone con cui ho lavorato a lungo». Poi la parola è passata a Palmieri: «Rassegno le mie dimissioni da consigliere ed assessore del gruppo “Cittadini in Movimento” – ha detto – esperienza durata sei anni con importanti risultati umani ed amministrativi; ho cercato di dare il mio apporto per il raggiungimento di obiettivi comuni. La decisione è maturata esclusivamente da motivi personali, ringrazio per la fiducia e la stima il gruppo Cittadini in Movimento, il personale del comune, ringrazio i consiglieri comunale e le associazioni»

Anche Giorgio Sassi si è associato ai ringraziamenti al sindaco e ha ricordato la stima e la sintonia che ha contraddistinto il loro rapporto, anche se non sono mancate le occasioni di confronto.

Sulla poltrona lasciata vacante da Bruno Palmieri ha preso posto la prima dei non eletti Antonella Albertin. Per quanto riguarda i nuovi incarichi: Matteo Capuzzi avrà il ruolo di vicesindaco e continuerà ad occuparsi del Sociale dei rapporti con la chiesa e gli oratori e ora anche degli Enti locali; Roberto Merletto che aveva la delega alla polizia locale e protezione civile, ora si occuperà anche dell’attuazione del programma, oltre che dell’assessorato allo Sport e ai giovani. Giorgio Sassi manterrà invece la delega alla cultura e tradizioni e Associazioni dei Comuni Rivieraschi.