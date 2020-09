Cade dalla moto durante la gara: in ospedale bimbo di 9 anni

È stato trasportato all’ospedale Del Ponte il bimbo di 9 anni rimasto vittima di una caduta dalla moto alla pista di Gazzada Schianno.

L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 13.

Il piccolo era impegnato nella gara valevole per i campionati regionali di microcross quando ha perso io controllo della sua motocicletta. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha portato il piccolo in ospedale in codice giallo.