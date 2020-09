Cade in moto nel bresciano, muore il 64enne di Gorla Minore Davide Pagani

Ha avuto un epilogo tragico l’incidente che nella giornata di domenica 6 settembre ha coinvolto un uomo di 64 anni di Gorla Minore a Capovalle, nel Bresciano, mentre stava percorrendo in moto la provinciale che porta a Idro.

Galleria fotografica Incidente mortale nel bresciano 4 di 7

Intorno alle 17 il motociclista, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad impattare violentemente contro la parete di roccia a bordo strada prima di essere sbalzato per diversi metri lungo la carreggiata dove era rimasto a terra con numerosi traumi e fratture. Un incidente che non gli ha lasciato scampo: Davide Pagani, 64 anni di Gorla Minore, è deceduto all’ospedale di Brescia dove era stato trasportato d’urgenza.

Appassionato di moto, il 64enne amava viaggiare insieme ad un gruppo di motociclisti che erano con lui anche durante il tragico incidente. Era motociclista sin da giovanissimo, appassionato di Ducati. Davide Pagani apparteneva al gruppo di motociclisti molto informale dei “Moto Disturbati”. Ogni weekend era in giro con la moto. Artigiano edile, si occupava di ristrutturazioni.