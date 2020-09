Cambio ai vertici della Guardia di Finanza di Luino, il capitano Serio succede a Stringile

Il capitano Stefano Serio ha assunto il Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino, ceduto dal Capitano Felice Stringile dopo tre anni trascorsi al vertice del reparto.

Diplomato presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, il Capitano Serio ha frequentato il 111° Corso “Ponte di Perati III” presso l’Accademia del Corpo, conseguendo la laurea specialistica in Scienze della sicurezza economico-finanziaria presso l’Università di Roma Tor Vergata ed in seguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Bergamo.

Prima di Luino ha prestato servizio per due anni presso la Compagnia di Monopoli (BA) e per altri due anni presso la Tenenza di Canicattì (AG). Il Capitano Stringile assumerà a breve il nuovo incarico di Comandante del IV° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, dove è stato destinato.