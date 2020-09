Colto da malore in un campeggio di Clusone, morto turista del Varesotto

A nulla sono serviti i soccorsi che immediatamente hanno raggiunto il campeggio a Clusone, in località Fiorine, dopo l’allarme scattato per un 52enne che si era sentito male.

Come racconta il quotidiano L’Eco di Bergamo tutto è successo nella serata di domenica 6 settembre, poco prima delle 22, quando un 52enne, turista residente nel Varesotto, si è sentito male all’improvviso e si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi che sono sopraggiunti con un’ambulanza, l’automedica ed è stato allertato anche l’elicottero del 118 di Brescia ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.