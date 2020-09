Croce rossa presenta il nuovo corso volontari a Gavirate

La Croce rossa medio Verbano cerca nuovi volontari e venerdì 18 settembre illustrerà il suo nuovo corso di formazione. La presentazione si terrà alle 20:30 a Gavirate, nella sala Mura in piazza De Gasperi.

Il corso di formazione per volontari della Croce rossa italiana ha lo scopo di porre il futuro volontario Cri in condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’associazione, nonché le principali attività svolte dalla Croce rossa a carattere internazionale, nazionale e locale. I requisiti per diventare volontario sono due: bisogna avere più di 14 anni e bisogna essere cittadini italiani oppure stranieri con permesso di soggiorno valido.

«Sappiamo bene – affermano i membri della Croce rossa del medio Verbano – quanto negli ultimi mesi la realtà del volontariato sia stata fondamentale per le persone più fragili, quelle contagiate dal Covid-19 o quelle venute in contatto con pazienti contagiati e costrette all’isolamento domiciliare. La Cri medio Verbano ha bisogno di nuovi volontari pronti a lavorare per le persone, e soprattutto con le persone, all’interno della nostra comunità per migliorare le condizioni di vita di chi è più vulnerabile».