Fondi extra alle scuole varesine per kit didattici e buoni libro: a chi andranno

Arriveranno oltre 300.000 euro alle scuole varesine per comperare libri scolastici da consegnare ai ragazzi di famiglie in difficoltà. La cifra, stanziata dal Ministero riguarda circa 51000 studenti lombardi mentre, nella nostra provincia, coinvolgerà i ragazzi di alcuni istituti primari e secondari.

In particolare

• IC VARESE 1 “DON RIMOLDI” VARESE 21.647,06 €

• I.C. FAGNANO OLONA “FERMI” FAGNANO OLONA 18.117,64 €

• I.C. PORTO CERESIO “E.FERMI” PORTO CERESIO 11.058,82 €

• I.C. “B.LUINI” LUINO LUINO 31.764,71 €

• I.C. CASORATE S. “TOSCANINI” CASORATE SEMPIONE 22.117,64 €

• I.C. TRADATE “GALILEO GALILEI” TRADATE 19.764,71 €

• I.C. CARONNO P. “A.DE GASPERI” CARONNO PERTUSELLA 28.705,88 €

• I.C. VENEGONO SUP.”G. MARCONI” VENEGONO SUPERIORE 18.823,53 €

• I.C. GALLARATE “PONTI” GALLARATE 19.529,41 €

• I.C.MORNAGO – G.PASCOLI MORNAGO 19.058,82 €

• I.C. GERMIGNAGA GERMIGNAGA 12.941,18 €

• I.C. VEDANO OLONA “S.PELLICO” VEDANO OLONA 11.764,71 € • I.C. CUVEGLIO – D. ALIGHIERI CUVEGLIO 8.941,18 €

• I.C. CAVARIA “FERMI” CAVARIA CON PREMEZZO 7.764,71 €

• I.C. STATALE MANZONI CASTELLANZA 13.882,36 €

• I.C. ANGERA ANGERA 6.352,94 €

• I. C. SARONNO “A.MORO” SARONNO 4.705,88 €

• I.C. UBOLDO ” MANZONI” UBOLDO 8.235,29 €

• I.C. SARONNO ” DA VINCI” SARONNO 5.882,36 €

• I.C. GALLARATE “G.CARDANO” GALLARATE 8.705,88 €

• I.C. SARONNO “I.MILITI ” SARONNO 2.823,53 €

Tra le paritarie:

• MARIA AUSILIATRICE Varese 705,88 €

• PAVONI – IST.PAOLO VI Tradate 1.411,77 €

• MARIA AUSILIATRICE Castellanza 705,88 €

• ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO “MARIA MONTESSORI” – SCUOLA SECONDARIA DI I° Castellanza 235,29 €

• CLIL ENGLISH MIDDLE SCHOOL Busto Arsizio 2.352,94 €

Fondi saranno distribuiti anche per l’acquisto di kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per le ragazze e i ragazzi meno abbienti. In tutto, il Ministero ha stanziato 367.200 che verranno distribuiti a 459 istituti scolastici scelti sulla base di precisi parametri: è stata data priorità a quelli con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento.

46 gli istituti varesini che beneficeranno del bonus di 800 euro.

I.T.I.S “RIVA” SARONNO 800,00 €

ITE E. MONTALE TRADATE 800,00 €

I.T.C. “GINO ZAPPA” SARONNO 800,00 €

“ANGELO FRATTINI” VARESE 800,00 €

I.P.S.I.A. “ANTONIO PARMA” – SARONNO 800,00 €

I.P.S.S.C.T. “P.VERRI” BUSTO ARSIZIO 800,00 €

I.P.S.S.C.T.S. “L.EINAUDI” VARESE 800,00 €

LICEO SCIENTIFICO G. B. GRASSI BUSTO A. 800,00 €

LICEO STATALE “A. MANZONI” – VARESE 800,00

CPIA 2 VARESE 800,00 €

IST.TECN.IND.STAT.LIC.SC.”L.GEYMONAT” TRADATE 800,00 €

“GIOVANNI FALCONE” GALLARATE 800,00 €

“JOHN M. KEYNES” GAZZADA S. 800,00 €

ISAAC NEWTON VARESE 800,00 €

F. DAVERIO – N. CASULA – P.L. NERVI VARESE 800,00 €

“DON MILANI” TRADATE 800,00 €

“CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 800,00 SESTO C. €

ISIS ANDREA PONTI GALLARATE 800,00 €

IS VALCERESIO BISUSCHIO 800,00 €

CITTA’ DI LUINO – CARLO VOLONTE’ LUINO 800,00 €

Ciclo primario

I.C. ANGERA 800,00 €

IC VARESE 2 PELLICO 800,00 €

IC VARESE 1 “DON RIMOLDI” 800,00 €

I.C. CASORATE S. “TOSCANINI” 800,00 €

I.C. VENEGONO SUP.”G. MARCONI” 800,00 €

I.C. FERNO B.CROCE 800,00 €

I.C. BUSTO A. “E. DE AMICIS” 800,00 €

I.C. BUSTO A.”PERTINI” 800,00 €

I.C. BUSTO A. ” BERTACCHI” 800,00 €

I.C. SOLBIATE OLONA “A. MORO” 800,00 €

I.C. CASTIGLIONE OLONA 800,00 €

I.C. CAVARIA “FERMI” 800,00 €

I.C.MORNAGO – G.PASCOLI 800,00 €

IC CARAVATE “G. E A. FRATTINI” 800,00 €

I.C. PORTO CERESIO “E.FERMI” 800,00 €

I.C. LAVENA PONTE TRESA 800,00 €

I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII 800,00 €

I.C. STATALE MANZONI 800,00 €

I.C. CASSANO MAGNAGO “II” 800,00 €

I.C. BISUSCHIO” DON MILANI” 800,00 €

I.C. INDUNO OLONA PASSERINI 800,00 €

I.C. BESOZZO “G.ADAMOLI” 800,00 €

I.C. LONATE CEP.”S. D’ACQUISTO” 800,00 €

I.C. CANTELLO “GIOVANNI XXIII” 800,00 €

I.C. AZZATE “L. DA VINCI” 800,00 €

I.C. FAGNANO OLONA “FERMI” 800,00