Forza Italia, i manifesti imbrattati e la “fronda interna” di Silighini

Che il rapporto tra il candidato consigliere comunale Luciano Silighini, con la moglie Francesca La Gala in lista con Forza Italia, e il partito “azzurro” non fosse idilliaco lo si sa da tempo, nonostante i ripetuti tentativi di gettare acqua sul fuoco.

Già dai primi giorni della campagna elettorale, prima ancora della presentazione delle liste, il clima si è fatto via via più caldo.

Negli ultimi giorni la tensione si è fatta sempre più acuta, complici alcuni atti di vandalismo ai danni dei cartelloni elettorali di Silighini, imbrattati con adesivi riportanti la scritta “Stay Safe with Fagioli” e perfino con una scritta “Silighini comunista” comparsa dopo l’incontro con Matteo Renzi, organizzato a Saronno dalle liste che appoggiano il candidato Perluigi Gilli, al quale lo stesso Silighini ha partecipato dandone ampio risalto e senza risparmiare stilettate alla maggioranza.

Silighini ha accusato Forza Italia di essersi piegato al volere del resto della coalizione di centrodestra, Lega in primis, e di non averlo difeso dagli attacchi arrivati a suo dire da più parti.

Il coordinamento cittadino di Forza Italia ha espresso con una nota la propria posizione, ribadendo l’appoggio alla candidatura di Alessandro Fagioli insieme alla condanna per ogni atto che violi la libertà. Nota accompagnata da una foto di gruppo con Fagioli, Farioli, Galparoli, ma senza Silighini

Riteniamo che in uno Stato democratico, quale è il nostro , siano gli elettori a dover giudicare . La coerenza e la correttezza fanno parte dei nostri valori fondamentali . La nostra coerenza e correttezza ci ha portato fin da subito a voler proseguire il percorso di miglioramento di Saronno intrapreso in questi anni; siamo nella coalizione di centro destra per Alessandro Fagioli Sindaco.

Ma a Silighini evidentemente non basta e, insieme ad una foto che lo ritrae insieme a Gianfranco Librandi, senatore saronnese e leader di Italia Viva, ribadisce il suo dissenso rispetto alla linea del partito di Silvio Berlusconi

Ringrazio il mio partito Forza Italia per la condanna generica a chi imbratta i manifesti ma volevo ricordare che hanno appiccicato un adesivo con scritto Fagioli Sindaco sulla faccia di un candidato della loro lista e quel candidato ha un nome e cognome..anzi due nomi e tre cognomi se vogliamo metterla in ridere e inoltre stessa sorte per i manifesti di mia moglie. Ok, ogni comunicato deve rimarcare che Forza Italia vota Fagioli, i cittadini lo hanno capito e anche lo stesso adesivo che compare sulla mia faccia lo rimarca ma ricordo che il comunicato va un po’ fuori tema…giusto per specificare ciò che nel comunicato non c’è scritto vi ricordo che i manifesti imbrattati con scritte insensate (mi riferisco a Comunista, ci mancherebbe…) sono solo sulla faccia di Luciano Silighini e Francesca La Gala. Grazie comunque per l’impegno e la vicinanza di vero cuore che ho molto apprezzato. Forza Italia, Forza Europa unita, Forza Partito Popolare e come dice il mio caro amico Silvio Berlusconi : “Noi siamo contro i sovranisti,origine di molti mali in Europa”

Luciano Silighini