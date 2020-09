Ignazio La Russa a Luino accanto ai candidati di “Sogno di frontiera”

Il clima elettorale a Luino è sempre più acceso, e sotto i gazebo insieme ai candidati in lizza alle amministrative del 20-21 settembre ecco apparire anche tanti ospiti noti. Tra questi anche Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, che domenica 13 settembre è stato a Luino per sostenere la lista “Sogno di Frontiera” e il suo candidato sindaco Franco Compagnoni.

«Il nostro sostegno a Franco Compagnoni – ha dichiarato Ignazio La Russa – è la continuazione di un percorso iniziato molto tempo fa accanto a Piero Pellicini. In questa impresa serve un grande impegno, e mi devo complimentare con Andrea Pellicini per aver scelto un candidato capace di esprimere la stessa tenacia e la stessa forza che lui stesso ha dimostrato in dieci anni di lavoro. Luino merita Franco Compagnoni così come ha meritato Andrea, e il loro compito sarà quello di riuscire ancora una volta a portare un miglioramento in città soprattutto in questo periodo così difficile».

«Luino – ha affermato il candidato sindaco Franco Compagnoni – è una terra moderata di centro-destra in cui lo spirito delle persone che compongono la nostra lista si inserisce benissimo. Sono convinto che le aspettative della città troveranno una risposta nei nostri candidati, ai quali auguro tutta la passione che Ignazio La Russa nella sua carriera politica ha sempre dimostrato. La politica deve essere passionale, deve trasmettere sentimento, gioia, rabbia e soddisfazione. Solo se ne si è consapevoli si può ottenere il risulta».

«Per noi – ha aggiunto Andrea Pellicini, sindaco di Luino e candidato con la lista “Sogno di frontiera” – è sempre un grande onore accogliere Ignazio. Un amico che ha sempre avuto grande considerazione per Luino e per la destra della nostra città. È un piacere averlo qui in nome di Fratelli d’Italia che sostiene ufficialmente la nostra lista. Perché siamo sicuramente una lista di parte, ma non faziosa, sempre sincera verso le proprie convinzioni e idee».