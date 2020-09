“Sogno di frontiera”, la lista di Compagnoni si presenta a Palazzo Verbania

Affidabilità, conoscenza, fiducia, onestà intellettuale. È questo il contenuto in pillole di “Sogno di frontiera” la lista nata attorno alla candidatura a sindaco di Luino di Franco Compagnoni che questo pomeriggio, domenica 6 settembre, si è presentata nella cornice di palazzo Verbania.

Compagnoni ha presentato la sua lista, e dalla terrazza dello storico palazzo recentemente restaurato ha ricevuto la “benedizione” del capolista e attuale sindaco di Luino Andrea Pellicini che ha speso parole di elogio per la figura di Compagnoni – stimato e conosciuto medico – e per la sua passione politica sublimata in diversi contesti, sia in ambito comunale, sia in comunità montana.

«L’esperienza di Sogno di frontiera nasce dalla necessità di legare le diverse anime della città e le diverse particolarità del territorio di cui Luino è composto – ha spiegato Franco Compagnoni, reduce da una due giorni che lo ha visto assieme ai compagni di lista presenziare diversi gazebo in centro città e nelle frazioni – Noi garantiamo di essere i più vicini interpreti delle diverse peculiarità luinesi. Siamo sintesi delle tante posizioni che spesso rischiano di non incontrarsi. La presunzione nostra è quella di voler essere i lettori più vicini a quello che la città ha sempre dimostrato di volere».