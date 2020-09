Interrogazione di Astuti (PD): “Siano ripristinati i treni degli studenti”

In una interrogazione depositata oggi – martedì 15 settembre – il consigliere regionale del Partito Democratico, Samuele Astuti, ha chiesto il ripristino di quei treni utilizzati soprattutto dagli studenti della provincia di Varese che sono “spariti” dall’orario di Trenord nei giorni scorsi.

«Il nuovo orario, in vigore da ieri, in provincia di Varese ha modificato la frequenza delle corse – spiega Astuti – lasciando scoperte alcune linee nelle ore di punta. Questo nonostante con un’ordinanza del 30 aprile scorso la Regione prevedesse il ripristino del 100% dei servizi, dopo la fine della fase 1 dell’emergenza covid. Sono state modificate soprattutto le corse utilizzate dagli studenti per andare e tornare da scuola. La linea Milano-Saronno-Varese-Laveno non prevede il treno più frequentato dagli studenti per andare a scuola. Quello in servizio arriva alla fermata di Varese-Casbeno, che serve numerose scuole della zona, 30 minuti dopo rispetto a quello attivo prima della fase di emergenza covid, facendo arrivare gli studenti tardi alle lezioni».

«Chiediamo alla Regione – conclude quindi Astuti – di attivarsi per far rispettare a Trenord il contratto di servizio e ripristinare la corsa necessaria a far arrivare gli studenti in orario a lezione e garantire loro un viaggio in sicurezza».