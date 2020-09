Dall’orario scompare il treno degli studenti per Varese

Lunedì 14 settembre inizia la scuola e i genitori scoprono (all’ultimo) che il treno più usato dai ragazzi diretti a Varese viene cancellato. «L’abbiamo scoperto per caso», dicono.

Parliamo della linea Trenord S5 Milano-Gallarate-Varese, che ferma in tutte le stazioni: è la linea usata da chi va a studiare o lavorare a Varese partendo dai paesi di Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Albizzate, Castronno, Gazzada Schianno (foto: stazione di Gallarate).

La linea è cadenzata ogni trenta minuti, vale a dire che nell’arco dell’intera giornata passa un treno ogni mezz’ora per l’intera giornata. Peccato, pero, che consultando l’orario si scopra che la corsa più comoda per gli studenti non c’è più: era il 23002 che partiva da Gallarate poco prima delle 7 e arrivava a Varese alle 7.17.

La corsa successiva è il 23004 arriva a Varese alle 7.47, lasciando un margine troppo esiguo per l’ingresso in classe alle 8.

La preoccupazione è ora condivisa anche dagli amministratori locali: «Sono stato contattato da alcuni genitori di Gazzada che si sono resi conto che è “saltata” la corsa» dice Paolo Trevisan, primo cittadino di Gazzada Schianno.

Il treno precedente, la corsa 23000, è invece decisamente troppo presto: significherebbe arrivare a Varese alle 6.47 (va ricordato anche che causa Covid le scuole hanno regole più stringenti per gli orari d’ingresso degli studenti: non si può presentarsi a scuola alle 7 del mattino).

Unica nota che può far sperare i genitori: i due treni in orario a quell’ora hanno numerazione 23000 e 23004 (i treni diretti a Varese sono quelli con numero pari). Significa che in mezzo esiste ancora un 23002, probabilmente soppresso in questa fase ma non stralciato del tutto dall’orario ferroviario. La domanda è: quando tornerà?