Al via ad Albizzate il cineforum giovani: due serate tra inclusione, dialogo e cinema sociale

Nell’ambito del progetto ATTIVA+MENTE Albizzate Young Hub finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia e il Comune di Albizzate, L’Airone cooperativa sociale, Cooperativa Henosis e Associazione M.E.G.A. organizzano in collaborazione con Filmstudio 90 una rassegna cinematografica per i ragazzi e dei ragazzi. Due incontri di cineforum rivolto ai giovani con carattere formativo educativo, con tematiche sociali e di tolleranza con la mediazione di Alessandro Leone, regista e critico cinematografico.

Le proiezioni vogliono promuove la socialità, la partecipazione attiva e la crescita consapevole delle giovani generazioni.

In tutte le serate sarà posta attenzione per favorire la partecipazione attiva dei ragazzi con riferimento alle emozioni e le impressioni lasciate dalla visione del film. Saranno invitati ad esprimere il loro gradimento e le loro opinioni per creare un clima di scambio di idee e impressioni in un’ottica di dibattito.

Le serate si terranno presso la Sala Piotti in Piazza IV Novembre, 2.

Venerdì 15 maggio ore 20.30 verrà proiettato LITTLE MISS SUNSHINE di J. Dayton e V. Faris, Usa 2006, commedia, 101′

Una famiglia decide di portare la figlia a un concorso di bellezza. Dovranno tutti attraversare il paese a bordo di un furgone scalcinato..

Giovedì 11 giugno ore 20.30 FREEDOM WRITERS di Richard LaGravenese, USA/Germania 2007, drammatico, 123′

Un’insegnante cerca di educare i ragazzi di una classe difficile alla tolleranza.