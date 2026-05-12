Al via ad Albizzate il cineforum giovani: due serate tra inclusione, dialogo e cinema sociale
Alla Sala Piotti di Albizzate arrivano “Little Miss Sunshine” e “Freedom Writers”, protagonisti della rassegna cinematografica promossa nell’ambito del progetto ATTIVA+MENTE Albizzate Young Hub. Gli incontri, guidati dal regista e critico cinematografico Alessandro Leone
Nell’ambito del progetto ATTIVA+MENTE Albizzate Young Hub finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia e il Comune di Albizzate, L’Airone cooperativa sociale, Cooperativa Henosis e Associazione M.E.G.A. organizzano in collaborazione con Filmstudio 90 una rassegna cinematografica per i ragazzi e dei ragazzi. Due incontri di cineforum rivolto ai giovani con carattere formativo educativo, con tematiche sociali e di tolleranza con la mediazione di Alessandro Leone, regista e critico cinematografico.
Le proiezioni vogliono promuove la socialità, la partecipazione attiva e la crescita consapevole delle giovani generazioni.
In tutte le serate sarà posta attenzione per favorire la partecipazione attiva dei ragazzi con riferimento alle emozioni e le impressioni lasciate dalla visione del film. Saranno invitati ad esprimere il loro gradimento e le loro opinioni per creare un clima di scambio di idee e impressioni in un’ottica di dibattito.
Le serate si terranno presso la Sala Piotti in Piazza IV Novembre, 2.
Venerdì 15 maggio ore 20.30 verrà proiettato LITTLE MISS SUNSHINE di J. Dayton e V. Faris, Usa 2006, commedia, 101′
Una famiglia decide di portare la figlia a un concorso di bellezza. Dovranno tutti attraversare il paese a bordo di un furgone scalcinato..
Giovedì 11 giugno ore 20.30 FREEDOM WRITERS di Richard LaGravenese, USA/Germania 2007, drammatico, 123′
Un’insegnante cerca di educare i ragazzi di una classe difficile alla tolleranza.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.