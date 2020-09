Treno degli studenti per Varese, Trenord: “Metteremo una corsa aggiuntiva”

La protesta dei genitori (e delle istituzioni) spinge Trenord a correre ai ripari, programmando una corsa in più al mattino in direzione Varese.

La questione è stata sollevata su VareseNews da chi abita nei paesi tra Gallarate e Varese, quelli serviti dalla linea S5: l‘orario “caricato” ora online infatti non prevede più la corsa 23002, quella che arrivava a Varese alle 7.17 e che consentiva agli studenti di arrivare in tempo per le lezioni.

A distanza di alcune ore, dall’azienda di trasporti arriva una prima risposta: “Sin dai primi giorni della prossima settimana Trenord avvierà un monitoraggio costante dei dati di frequentazione delle corse, anche in relazione agli orari scaglionati adottati dalle scuole”, si legge nella nota inviata da Piazzale Cadorna.

Da Trenord, però, arriva anche un segnale concreto: “L’azienda ferroviaria da metà settimana introdurrà certamente una corsa che da Gallarate raggiungerà Varese intorno alle ore 7.15, per favorire gli studenti negli spostamenti all’interno della città”.

Non è detto che la corsa passerà negli stessi minuti delle altre (la linea è cadenzata, cioè ha passaggi regolari ogni mezz’ora) ma comunque dovrebbe esserci una soluzione aggiuntiva. L’alternativa – per come sono ora gli orari – è usare il treno 23004, che arriva a Varese alle 7.47, orario scomodo per chi deve raggiungere gli istituti scolastici entro le 8, anche in considerazione delle limitazioni di capacità degli autobus urbani.

Sul caso, oltre ai genitori che hanno scritto a VareseNews, si era mobilitato anche Paolo Trevisan, il sindaco di Gazzada Schianno, uno dei Comuni (insieme a Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Albizzate, Castronno e Morazzone) interessati dal passaggio della linea S5 e dal disagio emerso oggi.