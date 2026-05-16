Ad Albizzate dieci settimane di estate per bambini e ragazzi: comune, parrocchia e asilo fanno squadra

Dieci settimane di attività educative e ricreative, senza soluzione di continuità dall’ultima settimana di scuola fino alla vigilia del primo giorno di lezioni. È l’ambizioso programma estivo che il Comune di Albizzate, la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e la Fondazione Scuola per l’Infanzia Asilo di Albizzate hanno presentato congiuntamente per l’estate 2026, confermando e rafforzando una sinergia ormai consolidata tra istituzioni pubbliche, realtà ecclesiale e terzo settore.

Il programma è stato illustrato dal sindaco Mirko Zorzo e dal vicesindaco Eliana Brusa, insieme al parroco don Roberto Dimarno, al viceparroco don Enrico Medeghini e all’educatore professionale Luigi Giorgetti. Presente anche Gianpiero Bertagna, presidente della Fondazione Scuola per l’Infanzia Asilo di Albizzate.

L’oratorio apre per primo, dal 9 giugno

Il via alle attività estive scatterà già lunedì 9 giugno, il giorno dopo la fine della scuola. L’oratorio estivo, aperto ai ragazzi di Albizzate e Sumirago, dalla primaria alla secondaria di primo grado, garantirà quattro settimane di animazione fino al 3 luglio, con una squadra di animatori e volontari che accoglierà ogni giorno centinaia di ragazzi dalla mattina al tardo pomeriggio, con attività, laboratori, giochi e preghiera.

La sede è l’oratorio parrocchiale, articolato su più sedi per fasce d’età: Albizzate per i bambini della primaria, Albusciago per i ragazzi delle medie, Sumirago per i più piccoli delle parrocchie del comune vicino. Le iscrizioni avvengono tramite la piattaforma Sansone, con aperture della segreteria già programmate a maggio.

In calendario anche le tradizionali vacanze comunitarie: a Folgaria per le classi terza, quarta e quinta elementare (4-11 luglio), a Lappago per le medie (11-18 luglio) e a Borgio Verezzi per adolescenti e animatori (20-26 luglio).

Dal 6 luglio entra in campo Albizzate Camp

Dal 6 luglio e fino al 31, negli stessi spazi dell’oratorio, subentrerà il camp estivo organizzato dal Comune tramite Giocosport, associazione sportiva dilettantistica. Il programma si rivolge a bambini e ragazzi fino a 14 anni e propone sport, giochi all’aperto, laboratori creativi, tra cui il particolarissimo laboratorio di falegnameria per bambini, oltre a gite al parco acquatico Wave, a Leolandia e a destinazioni sul territorio. Le tariffe variano tra 30 e 70 euro a settimana in base alla fascia oraria (mezza o intera giornata) e alla residenza. È disponibile anche il servizio pre-camp dalle 7.30 e post-camp fino alle 18, per andare incontro alle esigenze lavorative delle famiglie.

Dopo una pausa di agosto, il camp riprenderà dal 31 agosto all’11 settembre: due settimane aggiuntive che colmano il divario fino all’avvio dell’anno scolastico, previsto per lunedì 14 settembre.

La novità: l’asilo apre il centro estivo

La grande novità di quest’anno è la partecipazione della Fondazione Scuola per l’Infanzia Asilo di Albizzate, che per le prime tre settimane di luglio metterà a disposizione la propria struttura di via Marconi come centro estivo per i bambini in età prescolare. Dodici i posti disponibili per bimbi non iscritti all’ente morale, che si affiancheranno ai frequentatori abituali della scuola.

«Con soddisfazione mia e di tutto il consiglio di amministrazione – dice il presidente Bertagna – abbiamo raggiunto l’accordo con il Comune per istituire il centro estivo per le tre settimane di luglio nella nostra scuola di via Marconi. Siamo ben contenti di far apprezzare anche alle famiglie albizzatesi, che ancora non ci conoscono, la qualità del nostro servizio».

Il sindaco: «Un gioco di squadra che mette i ragazzi al centro»

«Il gioco di squadra vince», dice il sindaco Mirko Zorzo. «Mettere insieme tutti i vari attori che hanno uno scopo educativo e di servizio, e farlo prima di tutto nell’interesse dei ragazzi, che così trovano occasioni di stare con i loro pari, all’aria aperta, facendo esperienze concrete». Il primo cittadino non nasconde anche la componente di supporto alle famiglie: «Il genitore che va al lavoro sa che c’è dietro un progetto, non solo un posto dove lasciare il figlio. La novità di quest’anno è che siamo riusciti ad arrivare a dieci settimane: un traguardo importante».