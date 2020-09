“Non bastava il Covid, Il mio bar è “soffocato” dalla Fiera”

«Non ho fatto un giorno di ferie, contavo su un meteo favorevole per Varese a settembre per portare a casa gli ultimi guadagni certi di una estate davvero difficile, e mi ritrovo rinchiuso per dieci giorni, per un allestimento che non mi porta nessuno, anzi mi toglie i soliti clienti dell’aperitivo. I miei tavolini sono sempre vuoti. A questo punto, domenica chiudo».

A parlare così è Stefano Colombo, uno dei due gestori del “Tenente”, popolarissimo bar di piazza Monte Grappa, ora “chiuso” dalle strutture della Fiera di Varese. Una manifestazione che, più di altre, considera un grande danno per la sua attività

«Resterà aperta tre giorni, ma mi lascerà chiuso qui dentro per dieci giorni, tra lavori di montaggio e di smontaggio. Inoltre, il parcheggio di piazza ragazzi del 99 è chiuso e lasciato a disposizione degli standisti, limitando ancora di più la possibilità di parcheggiare. Io lavoro giusto con i clienti degli uffici qua intorno, ho perso il 50% di fatturato e nel weekend sarà pure peggio. Considerato che poi l’inverno sarà pieno di incognite, e che il lavoro principale col Covid si fa all’aperto, questo “scherzo” ci porta via le ultime possibilità di guadagnare un po’ in questo anno disgraziato».

Il bar convive già con altri mercatini in piazza Monte Grappa, «Ma di solito si tengono durante le feste di Natale, quando l’esterno è meno importante per i bar della piazza». La Fiera coincide invece arriva alla fine di una stagione estiva cortissima. «Siamo stati in ferie solo il 15 e il 16 d’agosto, per recuperare la stagione. Vorrà dire che mi farò un giorno di riposo anche domenica. Ma che rabbia, però»