A novembre l’Insubria vota i nuovi rappresentanti degli studenti

Per gli studenti dell’Università dell’Insubria è di nuovo tempo di elezioni. Giovedì 15 ottobre sarà l’ultimo giorno in cui presentare le candidature per i rappresentanti studenteschi nel Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione, comitato sportivo universitario, Consigli di dipartimento, Consiglio della Scuola di medicina e nei Consigli di corso di studio per il biennio 2020-2022.

Le elezioni si svolgeranno giovedì 19 (dalle 9 alle 17) e venerdì 20 novembre (dalle 9 alle 14) interamente da remoto. A causa dell’epidemia di Covid-19 il rettorato ha deciso infatti di non allestire sedi di voto nell’ateneo. Studenti e dottorandi potranno quindi esprimere le loro preferenze attraverso un portale online a cui ognuno accederà con le proprie credenziali.

Avranno diritto di voto gli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso ai corsi laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico e ai dottorati di ricerca alla data di svolgimento delle elezioni. Potranno votare anche gli studenti delle scuole di specializzazione, ma solamente per i rappresentanti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione.

Potranno invece candidarsi gli iscritti a ogni corso di laurea e di dottorato non oltre un anno fuori corso. L’ultimo giorno a disposizione per presentare le candidature sarà giovedì 15 ottobre (entro le 13). Non potranno candidarsi gli studenti che hanno ricoperto il ruolo di rappresentanti per due anni consecutivi. Un singolo studente non potrà inoltre candidarsi contemporaneamente per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, o il nucleo di valutazione. Inoltre uno studente nominato nel Nucleo di valutazione non potrà far parte delle commissioni AiQua e Cdps.