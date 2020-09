Referendum: nel Varesotto ha votato più della metà degli elettori, ecco l’affluenza comune per comune

L’affluenza in provincia di Varese per il voto al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari è stata complessivamente del 55,45% con differenze importanti tra i 138 comuni.

A guidare la classifica dei comuni con maggiore affluenza ci sono, come prevedibile, i comuni nei quali oltre al referendum si sono svolte anche le elezioni comunali. Ci sono Masciago Primo con oltre l’80% di affluenza, Gorla Maggiore 74%, Origgio 68,02%, Origgio 68,02%, Saronno 66%, Laveno-Mombello 65,56%, Golasecca 64,34%, Gemonio 63,97%, Lonate Ceppino con 63,87%.

Dove c’è stata meno partecipazione al volto, invece, sono stati i comuni di Cadegliano-Viconago con appena il 34,6%, Lavena Ponte Tresa 36,3%, Marchirolo 37,26%.