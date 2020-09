Anche nel Varesotto stravince il Sì al referendum, ecco i risultati comune per comune

È una vittoria netta del Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari che si è più che confermata anche in provincia di Varese.

I dati definitivi sono ancora in aggiornamento in molti comune ma secondo quello che emerge dalla stragrande maggioranza dei 138 comuni al voto il risultato è inequivocabile. I risultati vanno dalle percentuali di vittoria del Sì superiori al 75% di Duno e Marchirolo a quelli dove il Sì ha raggiunto un po’ meno consensi che sono Castello Cabiaglio, Luvinate e Cazzago Brabbia. Di seguito pubblichiamo (in aggiornamento) tutti i dati comune per comune: