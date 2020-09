Sbanda in auto e abbatte il palo della luce

Incidente stradale nella serata di mercoledì 2 settembre, verso le ore 18.30, a Buguggiate.

Per cause ancora da verificare, poco prima della svolta per via Risorgimento venendo da Varese, all’altezza del curvone, una macchina si è schiantata contro il palo della luce che è caduto a terra.

Alla guida dell’auto un ragazzo che non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese che sono intervenuti con un’autogru per rimuovere il palo e mettere in sicurezza l’area.