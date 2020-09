Tagliaerba: come scegliere quello più adatto

Per ogni giardino esiste un tagliaerba perfetto, dai piccoli attrezzi elettrici con cavo, fino ai trattorini adatti a chi deve falciare un vero e proprio parco. Effettuare la scelta non è cosa semplice, anche perché l’offerta è decisamente molto ampia. Basta infatti visitare il sito di Oleo-mac per comprendere l’enorme quantità di tagliaerba differenti oggi disponibili in commercio. Cerchiamo quindi di capire le differenze tra i vari modelli, per effettuare una scelta ponderata.

Elettrico o a scoppio

La prima grande differenza tra i tagliaerba oggi disponibili in commercio riguarda il motore. Di fatto stiamo parlando di due motorizzazioni differenti: a scoppio o elettrico. Tra i tagliaerba con motore elettrico oggi se ne trovano anche di molto validi a batteria, che evitano le problematiche correlate al cavo. Ovviamente ogni tipologia di motore ha i propri pregi e i propri difetti, che però sono più o meno importanti a seconda del tappeto erboso di cui ci si deve prendere cura. Considerando il problema sotto questo punto di vista, un tagliaerba con motore elettrico è adatto a giardini di dimensioni contenute, che non superino i 200-500 metri quadrati di area, posizionati tra le case. Per i giardini più piccoli il tagliaerba con cavo è perfetto, anche perché molto più silenzioso rispetto ai modelli con motore termico. I tagliaerba con batteria sono ancora più silenziosi, ma anche più costosi: infatti se si deve tagliare un prato di 500 metri quadrati o, è importante avere a disposizione almeno 2 batterie sempre cariche.

I pregi e i difetti dei tagliaerba a scoppio

Il motore a scoppio, a parità di spesa, è molto più potente rispetto a quello elettrico; questo è vero per i tagliaerba, non per altre tipologie di mezzi o attrezzature. Se quindi si ha un budget limitato e un ampio giardino, conviene solitamente prediligere i tagliaerba con motore a scoppio, anche se tendono ad essere leggermente più rumorosi. Se il giardino si trova tra altre case e non si hanno problemi di budget, un buon tagliaerba a batteria può essere ideale. Conviene però ricordare anche che i modelli di tagliaerba con motore a scoppio disponibili in commercio sono tantissimi; è bene sceglierlo cercando di non sovradimensionarlo in modo eccessivo. Si effettuerà così una spesa adeguata, ottenendo un attrezzo valido, robusto e resistente nel tempo.

Per i grandi giardini

Se per un piccolo giardino può essere perfetto un tagliaerba elettrico, o un attrezzo con motore a scoppio di piccole dimensioni, quando ci si sposta su tappeti erbosi di grandi dimensioni le problematiche cambiano. La prima questione riguarda non solo l’autonomia del tagliaerba, ma anche la comodità di utilizzo. Solitamente il consiglio è quello di prediligere attrezzi semoventi: il guidatore deve solo dirigere l’attrezzo, che si sposta in autonomia, utilizzando l’energia fornita dal motore a scoppio. Questi possono essere di due tipi: a 4 ruote con maniglia posteriore o a trattorino.

Quando prediligere un trattorino

Possiamo tranquillamente dire che un tagliaerba di tipo tradizionale, con 4 piccole ruote, contenitore di raccolta e maniglia nella parte posteriore, è un attrezzo perfetto per la maggior parte dei giardini. Ci si può spostare verso i modelli a trattorino quando il giardino da falciare è realmente molto grande, più di 1.500 metri quadrati per dare un’idea delle dimensioni. È importante infatti anche ricordare che il trattorino, pur essendo molto comodo, è anche decisamente ingombrante. In giardini non eccessivamente grandi ci si potrebbe trovare in difficoltà, dovendo effettuare molte manovre ogni volta che si raggiunge il bordo esterno. Anche in zone con molti alberi, arbusti ed aiuole il trattorino potrebbe risultare eccessivamente difficoltoso da utilizzare.