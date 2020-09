Ti mancano le parole? Usa il software per parafrasare online

La lingua italiana conta tra le trecentottanta e le duecentosessanta mila parole ma, nonostante questo, il plagio è un fenomeno diffusissimo. Al tempo stesso il nostro modo di scrivere è influenzato dalle esperienze che viviamo e da cosa leggiamo quotidianamente per cui siamo soliti usare sempre le stesse parole. Per far fronte a questa evenienza c’è chi si dota di software anti-plagio e chi, con un po’ di acume, si affida al proprio sesto senso. È quanto accade, per esempio, nelle scuole e nelle università dove lo scopiazzamento di testi sembra essere all’ordine del giorno. Molte volte questo si verifica per ingenuità di chi scrive perché non tutti conoscono le conseguenze di copiare il testo altrui senza citarne la fonte.

Copiare non è mai una buona idea

D’altro canto il plagio è un argomento di grande attualità per chi si occupa di SEO, ovvero posizionamento sui motori di ricerca. In questo ambito i siti web con testi copiati vengono penalizzati e, quindi, diminuiscono notevolmente le possibilità di monetizzare perché ritenuti, per l’appunto, siti copiati. A risolvere questo problema è arrivato un software utilissimo che parafrasa i testi al posto tuo. Con questo strumento di parafrasi online basta incollare il testo da parafrasare per ottenere subito un contenuto rielaborato con sinonimi e modifiche.

Un sistema a prova di software anti-plagio

Si tratta di una soluzione utilissima visto che il dilagare del fenomeno del plagio ha spinto aziende e istituti a dotarsi di rigorosissimi software in grado di rilevare l’originalità di un testo. Parafras è uno strumento gratuito, disponibile anche a pagamento, che permette proprio di aggirare questo ostacolo perché rielabora i testi istantaneamente facendo risparmiare molto tempo nella riscrittura. Questo strumento si rivela di grandissima utilità soprattutto a seguito della velocità con cui il web è in grado di smascherare un contenuto copiato.

Imparare a parafrasare

Stiamo parlando di un supporto utile a riscrivere testi mescolando le frasi e sostituendo i termini con i sinonimi ma che non autorizza di certo a non utilizzare il cervello. La scrittura, infatti, è un’arte nobile che deve essere esercitata continuamente perché migliora le nostre capacità comunicative. Quindi il software è il punto di partenza per imparare a parafrasare, un’attività semplicissima che con un po’ di pratica diventa del tutto naturale.

Come iniziare

Per parafrasare un testo, infatti, bastano procedere in questo modo. Per prima cosa occorre leggere e comprendere il testo da rielaborare con molta attenzione. In secondo luogo occorrerà suddividere in paragrafi il contenuto per capirne il filo logico e, poi, si potrà provvedere alla riscrittura cambiando l’ordine dei concetti e sforzandosi di utilizzare i sinonimi.

Esercitarsi aiuta a lavorare più velocemente

Un altro modo per parafrasare è quello di trasformare le forme attive o passive del testo da rielaborare, in modo da renderlo anche più fluido da leggere. Le forme passive, in particolare, rischiano di appesantire la lettura di un testo e andrebbero sempre usate con moderazione. In ogni caso usando il software per la parafrasi online si ottiene un contenuto già rielaborato che è possibile usare così com’è oppure aggiustato rispetto al contesto di scrittura e alle proprie esigenze. Davvero una grande comodità!