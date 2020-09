Un nuovo caso di Covid a Varano Borghi

Il Coronavirus è ritornato a Varano Borghi. Tra gli abitanti è infatti emerso un nuovo caso di Covid-19. A darne la notizia è stato il sindaco Maurizio Volpi giovedì 10 settembre, subito dopo aver ricevuto la conferma ufficiale da parte di Ats Insubria.

«La persona contagiata – spiega il sindaco Volpi -, a cui auguriamo una pronta guarigione, è in isolamento domiciliare e le sue condizioni sono stabili. Le autorità sanitarie hanno già predisposto tutte le misure previste dal protocollo per isolare e tenere sotto osservazione tutti coloro che potrebbero essere entrati in contatto con questa persona».

«Ricordo – ha poi raccomandato Volpi – che l’emergenza purtroppo non è finita e vi invito a rispettare rigorosamente le regole previste dall’ultimo Dpcm, le linee guida del Ministero della Salute e le ordinanze emanate da Regione Lombardia e Comune, soprattutto sull’uso delle mascherine, del distanziamento sociale e della sanificazione delle mani. Solo nel rispetto di queste semplici regole riusciremo a superare questo periodo complicato».