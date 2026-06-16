Venerdì a Varano Borghi i funerali di Damiano Berto
Tanti in queste ore i messaggi e gli attestati di affetto delle persone che lo hanno conosciuto, sia in veste professionale sia nell'ambito della passione sportiva e associativa
Si svolgeranno venerdì 19 giugno a Varano Borghi i funerali di Damiano Berto, deceduto a seguito di un malore in bicicletta ad Azzate, sulla ciclabile del lago.
Le esequie si terrano alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale del Divino Redentore a Varano. Il feretro proseguirà poi per il tempio crematorio “Altair” di Domodossola (prima del funerale la salma portrà essere visitata presso la “Casa Funeraria Chinello” in via Beltramolli a Somma Lombardo).
Berto era carabiniere in servizio alla Compagnia di Gallarate, era anche attivo nel movimento del ciclismo amatoriale, sua grande passione. Solo due giorni prima aveva partecipato a un evento Acsi (un ente di promozione sportiva) nel Novarese.
Tanti in queste ore i messaggi e gli attestati di affetto delle persone che lo hanno conosciuto, sia in veste professionale (tra i saluti commossi anche quello dell’ex sindaco di Golasecca ed ex carabiniere Claudio Ventimiglia) sia nell’ambito della passione sportiva e associativa.
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