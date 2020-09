“I vaccini contro l’influenza non basteranno”: l’allarme del consigliere Astuti

« I vaccini antinfluenzali non bastano, tanto che la Regione bandisce solo ora una nuova gara ma è troppo tardi». A lanciare l’allarme è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti a seguito della risposta data dall’assessore al Welfare Giulio Gallera a un’interrogazione presentata dalla consigliera regionale Carmela Rozza (Pd).

«Ad oggi- spiega Astuti- dopo 7 gare bandite, la Regione ha solo 410 mila spray, 20 mila vaccini ad uso pediatrico, un milione e 700 mila per adulti e 168 mila vaccini potenziati per operatori sanitari per un totale di due milioni e 298 mila dosi. Un numero sicuramente insufficiente. Noi avevamo già lanciato l’allarme il luglio scorso e stimato che sarebbero state necessarie 5 milioni di dosi. Che i vaccini sono insufficienti lo dimostra chiaramente il fatto che tre giorni fa è stata bandita una nuova gara per un milione e mezzo di dosi. Ma il ritardo è fin troppo evidente. I vaccini dovrebbero essere disponibili già a ottobre, in tempo per affrontare la prima ondata epidemica di novembre ma non ci saranno, come ha ammesso lo stesso Gallera, che ha annunciato che ci saranno solo a novembre».

«Un ritardo gravissimo- conclude Astuti- che porterà al caos. Senza una tempestiva campagna vaccinale a tappeto sarà difficilissimo distinguere influenza stagionale e covid e sarà messa a rischio la stessa possibilità di frequenza continuativa nelle scuole e permanenza nei luoghi di lavoro».