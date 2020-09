Come vedere i programmi TV italiani dall’estero

Il problema delle restrizioni dall’estero

Chi per lavoro, per studio o per altri motivi si ritrova a vivere all’estero o comunque a trascorrere periodi più o meno lunghi al di fuori dei confini nazionali sa quanto possa essere piacevole poter continuare a visionare i programmi trasmessi sui canali italiani, sia delle reti nazionali che di quelle a pagamento, se si dispone di un abbonamento.

Il problema è che quando ci siamo messi comodi sul divano pronti a gustarci il film in prima serata in programma, ci siamo resi conto che il sito della rete televisiva in questione non consente la visione dei suoi contenuti all’estero. Molti non sanno che a questo problema si può ovviare in realtà molto semplicemente. La soluzione più semplice e sicura si chiama VPN.

Che cos’è una VPN e come può aiutarci?

Una VPN altro non è che un programma o un estensione di un motore di ricerca che va scaricato sul nostro dispositivo. In commercio ce ne sono diversi tipi.

La sigla VPN sta per Virtual Private Network. Si tratta infatti di un programma che permette di mantenere privata ed anonima la connessione. Tra le funzionalità che più ci interessano vi è sicuramente quella che permette di nascondere il vostro indirizzo IP, e di conseguenza anche la vostra localizzazione geografica, consentendovi di scegliere un server presente in un altro paese.

Se per esempio vi trovate in America e desiderate visionare i canali TV italiani non dovrete fare altro che attivare la vostra VPN e scegliere un server italiano. In tal modo andrete a simulare la vostra presenza sul territorio italiano.

Il sito che cercate di visualizzare non andrà più ad imporre nessuna restrizione, credendo che state eseguendo l’accesso dal territorio nazionale. Ed il gioco è fatto!

Il bello è che lo stesso discorso è valido per qualsiasi altro paese presente nella lista di quelli disponibili nella nostra VPN. Ciò significa che da qualsiasi parte del mondo possiamo visionare i canali ufficiali che di norma si potrebbero vedere solamente nel loro paese. Non dovremo fare altro che modificare il server del paese. Potremo così accedere liberamente a tutti i siti di quella nazione che non sarebbero accessibili dall’estero.

In realtà la VPN è anche un ottimo strumento per aumentare il livello di sicurezza durante la navigazione. Esso va infatti a creare un tunnel virtuale tra il vostro dispositivo ed il sito che state visitando. Questa tunnel, che non fa altro che servirsi di una connessione crittografata, impedisce a terzi di visualizzare o intercettare quello che state facendo, scaricando o inviando.

Si rivela molto utile pertanto anche per chi lavora da remoto e deve trasferire dati ed informazioni in piena sicurezza con la propria azienda, ma anche per chi è spesso in viaggio e vuole sfruttare le connessioni WI-Fi libere senza correre rischi.

Non tutte le VPN sono uguali. Ce ne sono infatti diverse estremamente veloci ed affidabili, altre un po’ meno. Su lemigliorivpn.com puoi trovare una serie di recensioni che ti possono guidare nella scelta della VPN più adatta per te.