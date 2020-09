In vista del referendum Politics Hub mette a confronto il Sì e il No con Alfieri e Di Maio

Venerdì 18 settembre al Museo del Tessile di Busto Arsizio alle 21.00 si terrà un dibattito sul Referendum Costituzionale organizzato dai giovani di Politics Hub tra i parlamentari Alessandro Alfieri (Partito Democratico) e Marco Di Maio (Italia Viva) che esporranno le loro motivazioni sul perché votare sì oppure no.

Introdurrà la discussione dal punta di vista giuridico, presenterà gli ospiti e modererà il dibattito Riccardo Canossa, studente di giurisprudenza e membro di Politics Hub. «La nostra è un’associazione che vuole avvicinare i giovani, ma chiunque fosse interessato, alla politica mantenendo una posizione apartitica e quindi non potevamo non dare vita a un dibattito riguardo al Referendum. L’intento è quello di informare il pubblico in modo che possano farsi un’idea su ciò che andranno a votare» ha spiegato Alessandro Lupi di Politics Hub. E ha concluso: «Ci crediamo davvero in questo progetto che vuole coinvolgere soprattutto i giovani perché abbiamo avuto la conferma che se vengono chiamati in causa rispondono; lo abbiamo notato dai vari incontri che abbiamo fatto finora e dal libro che abbiamo venduto (più di 800 copie)».

L’evento è gratuito ed è possibile parteciparvi registrandosi al link https://www.politicshub.it/event-details/scegli-da-che-parte-stare . Sono già registrate un centinaio di persone e la capienza massima sarà di 150 posti. L’incontro sarà inoltre visibile in streaming sulle pagine social di Politics Hub.

Stasera, invece, alle 21.00 i giovani di Politics Hub saranno al Castello di Legnano in dialogo con i sette candidati sindaco, in previsione delle prossime elezioni. Il dibattito tra Alessandro Rogora, Lucia Bertolini, Carolina Toia, Simone Rigamonti, Franco Colombo, Franco Brumana e Lorenzo Radice sarà trasmesso in diretta su LegnanoNews.