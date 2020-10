Besnate: il vaccino antinfluenzale verrà fatto in palestra

Besnate metterà a disposizione dei medici di base la palestra di Via Vittorio Veneto 18 per ricevere i pazienti che decidono di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. In questo modo potranno disporre di ampi spazi per garantire ai propri pazienti la prestazione e l’assistenza in sicurezza.

In accordo con i medici, infatti, si è provveduto a individuare gli spazi idonei, nel rispetto delle normative in vigore per la sicurezza legate all’emergenza sanitaria, distinguendo l’ingresso e l’area di attesa, dall’area di uscita evitando così che ci siano contatti tra i pazienti. Le vaccinazioni e gli orari a partire dal mese di novembre verranno stabiliti dai medici: «Verranno effettuate nelle ore della mattina in quanto i pomeriggi la palestra potrebbe essere occupata per le attività sportive consentite», spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Sara Zarini.

«In un periodo di emergenza sanitaria – continua Zarini – è di fondamentale importanza che l’amministrazione ed i medici lavorino insieme nell’interesse di tutti i cittadini. Non solo, riteniamo che non possa mancare da parte dell’amministrazione il supporto ai medici stessi, che sono in prima linea sul territorio e che proprio per questo devono essere messi nelle condizioni di svolgere il loro lavoro in serenità e di avere un soggetto con cui rapportarsi e confrontarsi. Così abbiamo operato nel precedente periodo di lockdown e così ci siamo ripromessi di continuare ad operare nei mesi che verranno».