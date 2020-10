Busta con proiettili al consigliere di Marnate Roberto Pozzoli

Roberto Pozzoli, consigliere comunale di minoranza di Marnate e persona molto nota in paese per il suo impegno nella Pro Loco, è stato oggetto di una minaccia molto pesante nei giorni scorsi.

Come riporta Malpensa24 e come conferma lo stesso Pozzoli, ha ricevuto una busta contenente un messaggio intimidatorio e 4 proiettili. L’inquietante episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine e della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Un avvertimento a lasciar perdere è il contenuto del messaggio inviato al consigliere comunale ma non è chiaro in quale ambito, se in quello politico che lo vede impegnato dopo essere stato anche candidato sindaco della lista Per Marnate o per altre vicende personali.

Pozzoli non ha voluto commentare la vicenda per ovvi motivi di indagine ma si è detto molto scosso per quanto avvenuto.