Servizi gratuiti per genitori e bimbi al nuovo Centro per la famiglia della Valle Olona

Il Centro per la Famiglia della Valle Olona amplia la sua offerta con tre nuove attività gratuite dedicate al benessere della famiglia: Psicomotricità per neonati, Massaggio infantile e Tempo famiglia. Tre percorsi, tre esperienze uniche per genitori e figli, tutti guidati da professionisti qualificati.

Il Centro per la Famiglia della Valle Olona vuole essere un punto di riferimento concreto ed efficace per le famiglie dei 7 comuni dell’Ambito di Castellanza: Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona.

Le istituzioni per il benessere delle famiglie

Il progetto, finanziato dalla Regione Lombardia tramite il Fondo per le Politiche della Famiglia, è gestito dalla Cooperativa laBanda, ente capofila con oltre 20 anni di esperienza nel settore educativo e sociale.

L’iniziativa coinvolge anche l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e i Servizi Sociali Territoriali Professionali dei 7 Comuni coinvolti, lavorando in sinergia per costruire una rete di supporto inclusiva ed efficace. Il servizio mira a semplificare l’accesso ai servizi del territorio, sostenere la genitorialità e promuovere il benessere familiare attraverso attività di qualità e spazi dedicati.

«Il nostro obiettivo è creare un luogo di riferimento dove le famiglie possano sentirsi accolte e sostenute, con servizi mirati che rispondano concretamente alle loro esigenze – sottolinea Cristiano Castellazzi, presidente della Cooperativa laBanda – Vogliamo promuovere il benessere, la condivisione e il dialogo, offrendo uno spazio che metta al centro le persone e i loro bisogni, in un clima di cura, ascolto e fiducia.”

Per questo, oltre a sportelli informativi e percorsi educativi, il Centro ha avviato tre nuove attività gratuite, pensate per genitori e bimbi.

La direzione di ATS Insubria commenta: “L’ampliamento dell’offerta del Centro per la Famiglia della Valle Olona con ulteriori nuove iniziative concretizza il sostegno alle famiglie del territorio, promuovendo benessere fisico e psicologico per affrontare le sfide quotidiane. Il progetto cresce, quindi, creando una rete di supporto sempre più inclusiva ed efficace anche a vantaggio della comunità”.

Tre attività gratuite per la famiglia

Psicomotricità 0-12 mesi

Un percorso dedicato ai più piccoli, per favorire lo sviluppo motorio e rafforzare il legame genitore-bambino attraverso il gioco e l’esplorazione.

Gli incontri, guidati da una neuropsicomotricista, favoriscono la conoscenza reciproca e la sperimentazione attraverso giochi, coccole e consigli utili per il sostegno muscolare, stimolando la curiosità dei bambini in un clima accogliente.

Alla Corte del Ciliegio di Castellanza il venerdì mattina.

Massaggio Infantile A.I.M.I.

Il massaggio infantile è un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il proprio bambino facilitando uno stato di benessere nel bambino e nei genitori. Racchiude i cinque sensi della vita: tatto, vista, odore, gusto, udito.

Il corso si sviluppa in 5 incontri a cadenza settimanale, della durata di 1 ora e mezza ciascuno.

A Gorla Minore, presso l’Asilo Nido Arcobaleno, il sabato mattina.

Tempo Famiglia 0-3 anni

Un tempo dedicato ai bambini 0-3 anni con un adulto in un ambiente di gioco e esplorazione. Il tempo famiglia favorisce l’incontro tra bambini e adulti, con un’educatrice che propone attività ludiche e stimolanti per i piccoli, facilitando il confronto su temi legati alla genitorialità e alla cura.

Alla Corte del Ciliegio di Castellanza il giovedì, nel tardo pomeriggio.

Come partecipare

Tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a: centrofamiglia@labandacoop.it o chiamando direttamente il numero: 0331 680318 (lun-ven, 9:30-12:30)

Per ulteriori informazioni sui servizi del Centro, visita il sito a QUESTO LINK.

